"Ахмат" при участии Самородова одержал первую победу в розыгрыше Кубка России

Футболисты грозненского "Ахмата" одержали "сухую" домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче Кубка России сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы А Пути РПЛ. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба мяча были забиты до перерыва российскими футболистами. Отличились полузащитник Лечи Садулаев (5 минута) и форвард Георгий Мелкадзе (27).

Нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов начал встречу в запасе. Он вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа в основное время позволила грозненцам набрать три очка и сравняться по этому показателю с "Рубином" и "Оренбургом". Возглавляет таблицу санкт-петербургский "Зенит", в активе которого максимальные девять баллов.

Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, который займет третью строчку, попадет в плей-офф Пути регионов. Аутсайдер вылетит из Кубка России.

Напомним, руководит "Ахматом" бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов.

