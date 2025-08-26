"Ахмат" при участии Самородова одержал первую победу в розыгрыше Кубка России
Футболисты грозненского "Ахмата" одержали "сухую" домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче Кубка России сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках третьего тура группы А Пути РПЛ. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Оба мяча были забиты до перерыва российскими футболистами. Отличились полузащитник Лечи Садулаев (5 минута) и форвард Георгий Мелкадзе (27).
Нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов начал встречу в запасе. Он вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Победа в основное время позволила грозненцам набрать три очка и сравняться по этому показателю с "Рубином" и "Оренбургом". Возглавляет таблицу санкт-петербургский "Зенит", в активе которого максимальные девять баллов.
Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Пути РПЛ. Клуб, который займет третью строчку, попадет в плей-офф Пути регионов. Аутсайдер вылетит из Кубка России.
Напомним, руководит "Ахматом" бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов.
