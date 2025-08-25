Назван окончательный состав сборной Казахстана по футболу на матчи отбора на ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев объявил финальный список футболистов, вызванных на сентябрьские матчи против Уэльса и Бельгии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В окончательную заявку вошли 25 игроков.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»). Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»).

Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»). Полузащитники: Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – «Елимай»), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – «Оқжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»).

Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – «Елимай»), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – «Оқжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»). Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»).

Учебно-тренировочный сбор стартует 29 августа в Астане.

Напомним, в сентябре сборная Казахстана проведет два матча: 4-го числа подопечные Али Алиева примут сборную Уэльса, а 7-го сентября на выезде сыграют против Бельгии в Брюсселе. Оба матча состоятся в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026.

Домашняя игра против Уэльса состоится на стадионе «Астана Арена» в 19:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.