Назван окончательный состав сборной Казахстана по футболу на матчи отбора на ЧМ-2026
Опубликовано:
Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев объявил финальный список футболистов, вызванных на сентябрьские матчи против Уэльса и Бельгии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.
В окончательную заявку вошли 25 игроков.
- Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).
- Защитники: Алибек Касым («Актобе»), Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»).
- Полузащитники: Ислам Чесноков («Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Динамо» Москва, Россия), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – «Елимай»), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – «Оқжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Багдат Каиров («Актобе»), Дамир Касабулат («Кайрат»).
- Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Иван Свиридов («Елимай»).
Учебно-тренировочный сбор стартует 29 августа в Астане.
Напомним, в сентябре сборная Казахстана проведет два матча: 4-го числа подопечные Али Алиева примут сборную Уэльса, а 7-го сентября на выезде сыграют против Бельгии в Брюсселе. Оба матча состоятся в рамках квалификационного турнира к ЧМ-2026.
Домашняя игра против Уэльса состоится на стадионе «Астана Арена» в 19:00 по казахстанскому времени.
