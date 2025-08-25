Дубль Мбаппе и гол Винисиуса принесли "Реалу" первую крупную победу в сезоне Ла Лиги
Футболисты мадридского "Реала" одержали крупную выездную победу над "Овьедо" в матче чемпионата Испании сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура. Матч прошел на стадионе "Нуэво Карлос Тартьере" и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Дубль оформил французский нападающий Килиан Мбаппе (37 и 83 минуты), еще один мяч забил бразильский форвард Винисиус Жуниор (90+3).
Таким образом, "Реал" набрал максимальные шесть очков после двух туров при общей разнице голов 4:0. Мадридцы идут на третьем месте в таблице, столько же баллов у "Вильярреала" и "Барселоны".
"Овьедо" же пока не набрал очков. Новичок Ла Лиги, поднявшийся из Сегунды, занимает предпоследнюю 19-ю позицию. Нет баллов в активе также у "Леванте", "Жироны" и "Севильи", которая имеет матч в запасе.
