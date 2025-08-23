Гол на последних минутах решил исход матча "Жениса" против "Астаны" в КПЛ
Футбольный клуб "Женис" одержал победу в столичном дерби против "Астаны" в рамках 22-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась волевой победой "Жениса" со счетом 3:2.
Дубль в составе победителей оформил грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе (60, 74 минуты). Победный гол в этом матче в свой актив занес белорусский форвард "Жениса" Всеволод Садовский (94).
Забитыми мячами за "Астану" отметились казахстанский нападающий Нурали Жаксылыков (14) и албанский полузащитник Назми Грипши (81).
После 22 туров "Жени" набрал 31 балл и поднялся на седьмое место в чемпионате Казахстана.
"Астана" уступила лидерство "Тоболу" и с 43 очками спустилась на вторую строчку турнирной таблицы КПЛ.
