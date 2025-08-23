Казахстанские футболисты принесли победу "Тоболу" в матче КПЛ против "Турана"
Костанайский футбольный клуб "Тобол" на своем поле одержал победу над туркестанским "Тураном" в матче 22-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Костанае и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Первый гол был забит уже на четвертой минуте стартового тайма. Автором гола стал бывший полузащитник и капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген.
Во второй половине матча на 72-й минуте вингер национальной команды и костанайского клуба Александр Зуев отправил второй мяч в ворота туркестанцев.
Победа позволила "Тоболу" набрать 44 очка и подняться на первое место в чемпионате Казахстана.
"Туран" же с 15-ю баллами на данный момент располагается на 12-й позиции турнирной таблицы КПЛ.
