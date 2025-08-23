"Тоттенхэм" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне
Футболисты лондонского "Тоттенхэма" одержали волевую победу над "Манчестер Сити" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура. Матч прошел на стадионе "Этихад" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Оба мяча были забиты в конце первого тайма. Сначала отличился валлийский полузащитник Бреннан Джонсон (35 минута), которому ассистировал бразильский форвард Ришарлисон. Автором второго гола стал португальский хавбек Жоау Пальинья (45+2).
Защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов попал в заявку, но провел весь матч на скамейке запасных.
Победа позволила "Тоттенхэму" набрать максимальные шесть очков и захватить промежуточное лидерство в АПЛ. "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в сезоне и с тремя очками опустился на четвертое место в турнирной таблице.
