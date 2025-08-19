Роналду помог "Аль-Насру" в меньшинстве обыграть "Аль-Иттихад" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали победу над "Аль-Иттихадом" (Джидда) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проходит на нейтральном поле в Гонконге. Первый полуфинал завершился со счетом 2:1 в пользу "Аль-Насра".

Столичная команда вышла вперед благодаря быстрому голу сенегальского форварда Садио Мане (10 минута), которому ассистировал хорватский полузащитник Марсело Брозович. "Аль-Иттихад" отыгрался усилиями нидерландского нападающего Стивена Бергвейна (16), голевой передачей отметился французский вингер Мусса Диаби.

Затем "Аль-Наср" остался в меньшинстве. Мане за грубый фол на вратаре соперника получил прямую красную карточку (25).

Однако уже после перерыва столичная команда в неравном составе смогла вырвать победу. Решающий мяч с передачи португальского форварда и капитана "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил другой португальский нападающий Жоау Феликс (61).

Второй финалист Суперкубка Саудовской Аравии определится в противостоянии "Аль-Кадисии" (Эль-Кубар) и "Аль-Ахли" (Джидда). Этот матч запланирован на 20 августа.

