Назван расширенный состав сборной Казахстана по футболу на матчи отбора на чемпионат мира

Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи против Уэльса и Бельгии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев назвал имена 36 игроков. До определения окончательного списка в составе могут быть изменения. Учебно-тренировочный сбор стартует 29 августа в Астане.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий ("Кайрат"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Кажымукан Толепберген ("Окжетпес");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский, Марат Быстров (оба – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Александр Зуев, Наурызбек Жагоров (все – "Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Арсен Аширбек ("Окжетпес");

Полузащитники: Ислам Чесноков ("Тобол"), Бахтиер Зайнутдинов ("Динамо Москва", Россия), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все – "Елимай"), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба – "Окжетпес"), Исламбек Куат, Динмухамед Караман (оба – "Женис"), Георгий Жуков ("Актобе"), Муроджон Халматов, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Дамир Касабулат ("Кайрат");

Нападающие: Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Алияр Мухамед ("Окжетпес"), Иван Свиридов ("Елимай").

Напомним, в сентябре сборная Казахстана проведет два матча: 4-го числа подопечные Али Алиева примут сборную Уэльса, а 7-го сентября на выезде сыграют против Бельгии в Брюсселе. Оба матча состоятся в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Домашняя игра против Уэльса начнется на стадионе "Астана Арена" в 19:00 по казахстанскому времени.

