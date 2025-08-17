Гол Тагыбергена помог "Тоболу" обыграть "Ордабасы" в матче КПЛ

Футболисты костанайского "Тобола" одержали выездную победу над шымкентским "Ордабасы" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 21-го тура на Центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте. Гости одержали победу со счетом 3:2.

Уже в первом тайме "Тобол" добился внушительного преимущества. Дубль оформил марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди (14 и 32 минуты), которому в первом эпизоде ассистировал бразильский форвард Энрике Девенс. Еще один мяч забил капитан костанайцев Асхат Тагыберген (40), ранее выступавший за "Ордабасы".

После перерыва хозяева поля смогли сократить отставание в счете. Голами отметились бразильский нападающий Эвертон Мораес (54), которому ассистировал грузинский форвард Лука Имнадзе, и казахстанский полузащитник Эльхан Астанов (82), реализовавший пенальти.

Победа позволила "Тоболу" набрать 41 очко после 19 матчей и закрепиться на третьей позиции в турнирной таблице. "Ордабасы" с 28 баллами после 20 встреч опустился на восьмое место.

