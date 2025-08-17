Дубль Шушеначева принес "Актобе" победу в матче КПЛ против "Окжетпеса"
Футбольный клуб "Актобе" на своем поле одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в рамках матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Актобе и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Счет был открыт только во второй половине матча. На 55-й минуте капитан актюбинского клуба Алибек Касым срезал мяч в свои ворота. Затем дубль казахстанского форварда Артура Шушеначева принес актюбинцам волевую победу в матче.
Победа позволила "красно-белым" набрать 36 очков и подняться на четвертое место, обогнав в турнирной таблице КПЛ на один балл семейский "Елимай".
"Окжетпес" же с 32 баллами располагается на шестой позиции чемпионата Казахстана.
