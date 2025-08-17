Месси вернулся после травмы и своим голом помог "Интер Майами" победить

Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на арене "Чейз Стэдиум" в Форт-Лодердейле. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.

В составе "Интер Майами" по мячу забили бывшие футболисты "Барселоны" — испанский защитник Жорди Альба (43 минута), аргентинский форвард Лионель Месси (84) и уругвайский нападающий Луис Суарес (89). Автором единственного гола "Лос-Анджелес Гэлакси" стал ганский полузащитник Джозеф Пэйнтсил (59).

Отметим, что для Месси этот матч был первым после травмы, которую спортсмен получил в игре Кубка лиг. Капитан "Интер Майами" вышел на замену сразу после перерыва.

Победа позволила команде Месси набрать 45 очков после 24 матчей. "Интер Майами" занимает восьмое место.

"Лос-Анджелес Гэлакси" с 16 баллами после 26 встреч идет на 30-й позиции и замыкает турнирную таблицу.

