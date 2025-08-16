"Бавария" в рекордный 11-й раз выиграла Суперкубок Германии по футболу
Футболисты мюнхенской "Баварии" одержали победу над "Штутгартом" в матче за Суперкубок Германии имени Франца Беккенбауэра, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча за первый титул нового сезона прошла на "Штутгарт Арене". Хозяева принимали в ней участие на правах действующих обладателей Кубка Германии, гости — как победители прошлого розыгрыша Бундеслиги.
"Бавария" оказалась сильнее со счетом 2:1. По мячу у победителей забили английский нападающий Харри Кейн (18 минута) и колумбийский форвард Луис Диас (77), которому ассистировал немецкий вингер Серж Гнабри.
Автором единственного гола "Штутгарта" стал немецкий полузащитник Джейми Левелинг (90+4), замкнувший передачу испанского хавбека Чемы Андреса.
Мюнхенцы в 11-й раз стали обладателями Суперкубка Германии и обновили собственный рекорд по числу побед в этом турнире.
"Штутгарт" второй сезон подряд проиграл в матче за данный трофей. Единственный раз команда брала Суперкубок Германии в 1992 году.
