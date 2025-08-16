Футболист сборной Узбекистана помог "Ман Сити" разгромно победить в первом матче нового сезона

"Манчестер Сити" одержал крупную выездную победу над "Вулверхэмптоном" в первом матче нового сезона чемпионата Англии по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Молине". Гости разгромили соперников со счетом 4:0.

Дубль оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанд (34 и 61 минуты), еще по мячу забили нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс (37) и французский хавбек Райан Шерки (81).

В концовке на поле появился футболист сборной Узбекистана и "Ман Сити" Абдукодир Хусанов. Защитник вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Крупная победа позволила "Манчестер Сити" набрать три очка и по дополнительным показателям возглавить таблицу. "Вулверхэмптон" без баллов в активе пока идет последним.

Днем ранее сезон АПЛ начал и "Ливерпуль". Действующие чемпионы на своем поле обыграли "Борнмут" со счетом 4:2 и также набрали три очка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.