Команды бывших тренеров сборной Казахстана Черчесова и Адиева выявили сильнейшего в матче РПЛ

Футболисты грозненского "Ахмата" одержали домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках пятого тура. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил ангольский вингер Эгаш Касинтура (5 и 79 минуты), а еще один мяч с пенальти забил нападающий из Буркина-Фасо Мохамед Конате (51). Гостей от разгрома спас гол российского форварда Владимира Игнатенко (85).

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе "Ахмата" и был заменен на 88-й минуте. За отведенное время он не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Отметим, что обеими командами руководят бывшие главные тренеры сборной Казахстана. В "Ахмате" этот пост занимает Станислав Черчесов, в "Крыльях Советов" — Магомед Адиев.

Победа позволила грозненцам набрать шесть очков и подняться на седьмое место в таблице. Самарцы с восемью баллами идут на четвертой строчке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.