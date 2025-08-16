Команды бывших тренеров сборной Казахстана Черчесова и Адиева выявили сильнейшего в матче РПЛ
Опубликовано:
Футболисты грозненского "Ахмата" одержали домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках пятого тура. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе победителей дубль оформил ангольский вингер Эгаш Касинтура (5 и 79 минуты), а еще один мяч с пенальти забил нападающий из Буркина-Фасо Мохамед Конате (51). Гостей от разгрома спас гол российского форварда Владимира Игнатенко (85).
Форвард сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе "Ахмата" и был заменен на 88-й минуте. За отведенное время он не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Отметим, что обеими командами руководят бывшие главные тренеры сборной Казахстана. В "Ахмате" этот пост занимает Станислав Черчесов, в "Крыльях Советов" — Магомед Адиев.
Победа позволила грозненцам набрать шесть очков и подняться на седьмое место в таблице. Самарцы с восемью баллами идут на четвертой строчке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2275965-komandy-byvshih-trenerov-sbornoy-kazahstana-cherchesova-i-adieva-vyyavili-silneyshego-v-matche-rpl/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах