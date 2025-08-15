Казахстанская федерация футбола сделала заявление о драке на детском чемпионате
В матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий 2011 года рождения в городе Шымкент между командами «Туран» и «Экибастуз» произошла массовая драка. Казахстанская федерация футбола сделала официальное заявление о данном инциденте, передает NUR.KZ.
Казахстанская федерация футбола заявляет, что подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола.
Протоколы судей и видеозаписи уже переданы в Контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по данному инциденту состоится на следующей неделе.
Все причастные к нарушению будут привлечены к строгим мерам ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.
КФФ подчёркивает, что подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы.
