Зарубежная команда футболиста сборной Казахстана вылетела из еврокубков

Футболисты азербайджанского "Сабаха" потерпели домашнее поражение от болгарского "Левски" в Лиге конференций сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничали в рамках третьего квалификационного раунда третьего по значимости еврокубка. Вторая встреча двухматчевого противостояния прошла на "Банк Республика Арене" в Масазыре и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей по мячу забили болгарский форвард Радослав Кирилов (40 минута) и французский нападающий Мазир Сула (87).

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и провел на поле всю встречу. Он отыграл все четыре матча бакинцев в нынешней Лиге конференций. Также голкипер защищал ворота команды в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

"Левски" обыграл "Сабах" и в прошлом матче (1:0). Таким образом, софийская команда оказалась сильнее по общей сумме (3:0) и вышла в раунд плей-офф, где поборется за путевку в общий этап Лиги конференций с нидерландским "АЗ" (Алкмар) или "Вадуцем" из Лихтенштейна.

"Сабах" же завершил международную кампанию. Напомним, в прошлом сезоне команда Покатилова выиграла Кубок Азербайджана, благодаря чему и квалифицировалась в еврокубки.

