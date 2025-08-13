Футбольный клуб "Актобе" представил третьего главного тренера за сезон

Болгарин Николай Костов стал новым главным тренером футбольного клуба "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление "красно-белых" в Instagram.

62-летний специалист сменил на этом посту белоруса Вячеслава Левчука. Это уже третий главный тренер "Актобе" в 2025 году, так как сезон команда начинала под руководством украинца Игоря Леонова.

Подробности контракта с Костовым официально не разглашаются. В заявлении "Актобе" содержатся пожелания удачи новому рулевому.

Предыдущим местом работы специалиста был болгарский "Левски" (София), который он покинул в мае 2024 года. До этого тренер сотрудничал с казахстанскими "Каспием" (Актау) и "Шахтером" (Караганда).

Кроме того, Костов возглавлял еще несколько болгарских команд, а также клубы из Армении, Кипра, России, Украины. Единственным трофеем в его тренерской карьере остается Кубок Кипра сезона 2001/02, выигранный с "Анортосисом" из Фамагусты.

Помощником Костова в штабе стал 37-летний болгарин Михаил Цоков. Новый тренер уже провел первое занятие с командой.

На данный момент "Актобе" занимает четвертое место в таблице Казахстанской премьер-лиги с 33 очками после 19 матчей. Из Кубка Казахстана "красно-белые" выбыли. Еврокубковую кампанию команда завершила после вылета из второго квалификационного раунда Лиги конференций.

В последних 13 встречах во всех турнирах актюбинцы одержали три победы при двух ничьих и восьми поражениях.

