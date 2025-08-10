Дубль футболиста сборной Казахстана принес победу "Елимаю" в матче КПЛ против "Актобе"
Опубликовано:
Семейский футбольный клуб "Елимай" на своем поле одержал победу над "Актобе" в рамках матча 20-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Первыми в матче повели футболисты "Актобе". На 27-й минуте полузащитник сборной Казахстана и "Елимая" Рамазан Оразов нарушил правила и был назначен пенальти, который грамотно реализовал гаитянский нападающий гостей Жан Жайро.
Семейчане смогли отыграться во второй половине матча усилиями игрока сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, который на 57-й минут сравнял счет, а спустя 10 минут и вовсе вывел свою команду вперед.
Победа позволила "Елимаю" набрать 32 очка и вплотную приблизиться к "Актобе", который с 33-мя баллами находится на пятом месте в турнирной таблице КПЛ.
