      Сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола

      Опубликовано:

      Женская сборная Казахстана по футболу в 2025 году
      Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте обновила рейтинг женских национальных сборных. Казахстан улучшил свое положение, передает NUR.KZ.

      Предыдущая версия рейтинга была опубликована 12 июня. За почти два месяца сборная Казахстана не проводила матчей, но результаты других сборных повлияли на ее положение.

      Отечественная команда поднялась на две позиции и теперь занимает 108-е место. Ее новые соседи — Тонга и Боливия.

      Лидером рейтинга стала сборная Испании, которая опередила США. Топ-3 теперь замыкает команда Швеции, поднявшаяся на три строчки.

      Самый значительный рывок за отчетный период совершила сборная Бангладеш. Ей удалось отыграть 24 позиции и подняться на 104-е место.

      Женский рейтинг ФИФА от 7 августа 2025 года:

      1. Испания – 2066,79 очка;

      2. США – 2065,06;

      3. Швеция – 2025,26;

      4. Англия – 2022,64;

      5. Германия – 2011,56;

      6. Франция – 1988,68;

      7. Бразилия – 1976,30;

      8. Япония – 1971,05;

      9. Канада – 1967,83;

      10. КНДР – 1944,22...

      108. Казахстан – 1175,94.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

