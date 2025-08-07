Сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте обновила рейтинг женских национальных сборных. Казахстан улучшил свое положение, передает NUR.KZ.

Предыдущая версия рейтинга была опубликована 12 июня. За почти два месяца сборная Казахстана не проводила матчей, но результаты других сборных повлияли на ее положение.

Отечественная команда поднялась на две позиции и теперь занимает 108-е место. Ее новые соседи — Тонга и Боливия.

Лидером рейтинга стала сборная Испании, которая опередила США. Топ-3 теперь замыкает команда Швеции, поднявшаяся на три строчки.

Самый значительный рывок за отчетный период совершила сборная Бангладеш. Ей удалось отыграть 24 позиции и подняться на 104-е место.

Женский рейтинг ФИФА от 7 августа 2025 года:

1. Испания – 2066,79 очка;

2. США – 2065,06;

3. Швеция – 2025,26;

4. Англия – 2022,64;

5. Германия – 2011,56;

6. Франция – 1988,68;

7. Бразилия – 1976,30;

8. Япония – 1971,05;

9. Канада – 1967,83;

10. КНДР – 1944,22...

108. Казахстан – 1175,94.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.