Лига конференций, "Лозанна" — "Астана": прямая трансляция матча, время начала

В четверг, 7 августа, казахстанская "Астана" продолжит выступление в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой со швейцарской "Лозанной".

Во сколько начнется матч?

Первая игра третьего квалификационного раунда пройдет на стадионе "де ла Туйер" в Лозанне. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по местному времени (23:15 по часовому поясу Казахстана). Ответный матч состоится 13 августа на "Астана Арене".

Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге конференций и в раунде плей-офф встретится с сильнейшим из пары ирландского "Сент-Патрик Атлетикс" (Дублин) и турецкого "Бешикташа" (Стамбул). Проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Где смотреть матч?

Прямую трансляцию предстоящей встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя будет доступен видеообзор с самыми яркими моментами матча.

Сколько титулов у "Астаны" и "Лозанны"?

Столичный клуб — самый титулованный в Казахстане (семикратный чемпион страны и трехкратный обладатель национального Кубка). В прошлом розыгрыше КПЛ "Астана" стала серебряным призером и получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где прошла молдавский "Зимбру" из Кишинева (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

В прошлом сезоне астанчане выступили на общем этапе третьего по значимости еврокубка, но не смогли выйти в плей-офф. Кроме того, это единственный клуб в истории Казахстана, который пробился в основную сетку Лиги чемпионов (групповой этап сезона 2015/16). В 2018 году "Астана" играла в 1/16 финала Лиги Европы.

"Лозанна" же попала в еврокубки впервые за 15 лет (в сезоне 2010/11 она выступила на групповом этапе Лиги Европы). Благодаря пятому месту в чемпионате Швейцарии команда стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где выбила македонский "Вардар" из Скопье (1:2 — в гостях, 5:0 — дома).

Национальный чемпионат "Лозанна" выигрывала семь раз, но последний — в 1965 году. Девять раз (все — в ХХ веке) команда становилась обладателем Кубка Швейцарии.

Какие результаты у команд?

Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", поэтому сезон в разгаре. "Астана" после 18 матчей набрала 40 очков и занимает вторую позицию, уступая только алматинскому "Кайрату", в активе которого 43 балла после 19 встреч.

Чемпионат Швейцарии, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому он начался недавно. "Лозанна" стартовала с победы и поражения при общей разнице голов 4:4 и с тремя очками после двух туров идет на седьмой позиции.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Астаны" по трансферной стоимости — 23-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич, который на рынке оценивается в 1,2 млн евро.

Самый дорогой футболист "Лозанны" — 22-летний хавбек сборной Швейцарии Алвин Саншеш. Его трансферная стоимость оценивается в 14 млн евро. При этом он на данный момент восстанавливается после травмы и не сыграет с "Астаной".

Общий показатель швейцарской команды — 37,40 млн евро. Состав "Астаны" суммарно оценивается в 10,58 млн евро.

Кто тренирует "Астану"?

Пост главного тренера столичной команды занимает 45-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян. Его коллега и визави из "Лозанны" — 62-летний немец Петер Зайдлер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.