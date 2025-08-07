"Интер Майами" без травмированного Месси вышел в плей-офф Кубка лиг
Футболисты американского "Интер Майами" обыграли мексиканский "УНАМ Пумас" из Мехико в матче Кубка лиг 2025 года и вышли в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках последнего тура предварительного этапа. Матч прошел на домашнем стадионе "Интер Майами" и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 3:1.
Гости вышли вперед благодаря голу мексиканского полузащитника Хорхе Рувалькабы (34 минута). В дальнейшем "Интер Майами" забил трижды усилиями аргентинского хавбека Родриго Де Пауля (45), уругвайского нападающего Луиса Суареса (59), который реализовал пенальти, и аргентинского вингера Тадео Альенде (69).
Капитан американской команды Лионель Месси пропустил этот матч из-за травмы, полученной в прошлом туре. Ожидается, что аргентинский форвард в скором времени сможет вернуться на поле.
Победа в основное время позволила американской команде набрать восемь очков и со второй позиции выйти в плей-офф. Выше в таблице MLS оказался только "Сиэтл Саундерс", который заработал максимальные девять баллов.
"УНАМ Пумас" с пятью очками занимает седьмое место в таблице мексиканской лиги и лишился шансов на выход в плей-офф.
В Кубке лиг принимают участие по 18 клубов из MLS и чемпионата Мексики. На общем этапе все команды провели по три матча с соперниками из другой лиги. По четыре сильнейших клуба из каждой лиги выходят в плей-офф, который начнется с четвертьфинальной стадии.
