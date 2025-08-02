Сон Хын Мин объявил об уходе из "Тоттенхэма" после десяти лет в клубе

Известный южнокорейский футболист Сон Хын Мин объявил о решении покинуть "Тоттенхэм", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

33-летний нападающий сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в Сеуле перед предсезонным матчем с "Ньюкаслом".

"Я хотел бы сказать, что решил покинуть клуб этим летом. Это было самое трудное решение в моей карьере. Столько потрясающих воспоминаний... Было очень трудно принять это решение.

Мне нужна новая среда, чтобы развиваться. Мне нужны небольшие перемены. Десять лет — это долгий срок. Я приехал в северный Лондон ребенком, мне было 23 года, это было так рано. А покидаю этот клуб взрослым человеком, очень гордым собой", — заявил Сон.

Футболист поблагодарил болельщиков "Тоттенхэма" и выразил надежду, что все с пониманием и уважением отнесутся к его решению.

Официальной информации о следующем клубе Сона пока нет. Ранее в СМИ появлялись сообщения об официальном предложении в его адрес от американского "Лос-Анджелеса". Трансферная стоимость футболиста на данный момент оценивается в 20 млн евро.

Сон перешел в "Тоттенхэм" в августе 2015 года из немецкого "Байера". За десять лет в лондонской команде он выиграл несколько индивидуальных призов и стал капитаном. В мае кореец стал победителем Лиги Европы — это его единственный титул в "Тоттенхэме".

В 454 матчах за "шпор" Сон забил 173 мяча, что позволяет ему замыкать пятерку лучших бомбардиров в истории команды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.