"Зенит" без Алипа выиграл первый матч нового сезона Российской премьер-лиги
Опубликовано:
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали домашнюю победу над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура нового сезона. Матч прошел на "Газпром Арене" и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.
Гости вышли вперед благодаря голу российского форварда Ивана Комарова (22 минута). Ему ассистировал коллега по амплуа и соотечественник Егор Голенков.
"Зенит" отыгрался после перерыва. Счет сравнял колумбийский форвард Матео Кассьерра (67). Победу петербуржцам принес российский вингер Андрей Мостовой (79), реализовавший пенальти.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита", но провел весь матч на скамейке запасных.
Таким образом, петербургская команда набрала три очка и вошла в число лидеров после первого тура. У "Ростова" пока нет баллов в активе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2267046-zenit-bez-alipa-vyigral-pervyy-match-novogo-sezona-rossiyskoy-premer-ligi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах