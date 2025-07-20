"Зенит" без Алипа выиграл первый матч нового сезона Российской премьер-лиги

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали домашнюю победу над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура нового сезона. Матч прошел на "Газпром Арене" и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

Гости вышли вперед благодаря голу российского форварда Ивана Комарова (22 минута). Ему ассистировал коллега по амплуа и соотечественник Егор Голенков.

"Зенит" отыгрался после перерыва. Счет сравнял колумбийский форвард Матео Кассьерра (67). Победу петербуржцам принес российский вингер Андрей Мостовой (79), реализовавший пенальти.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита", но провел весь матч на скамейке запасных.

Таким образом, петербургская команда набрала три очка и вошла в число лидеров после первого тура. У "Ростова" пока нет баллов в активе.

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