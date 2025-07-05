"Барселону" и "Челси" оштрафовали на десятки миллионов евро

Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) на официальном сайте объявила о новых санкциях, передает NUR.KZ.

Дисциплинарные меры приняты в отношении нескольких клубов, деятельность которых находилась под наблюдением из-за нарушений финансового фэйр-плей. Анализ охватывал несколько последних лет. Ряд клубов заключили соглашения об урегулировании.

Так, "Барселона" получила общий штраф в размере 60 млн евро, из них 15 млн евро — безусловные. Период урегулирования для испанского клуба равен двум годам.

Английский "Челси" подписал мировое соглашение на четыре года. По нему сумма штрафа для лондонского клуба составила 80 млн евро, из которых 20 млн евро — безусловные. Это крупнейшие санкции из нового списка.

Также штраф получил французский "Лион", который в суде оспаривает понижение во второй по силе дивизион из-за нарушений финансового фэйр-плей. Кроме того, мировые соглашения заключены с английской "Астон Виллой" (Бирмингем) и хорватским "Хайдуком" (Сплит). Штрафы также получили португальский "Порту" и итальянская "Рома" (Рим).

Финансовый фэйр-плей от УЕФА действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах под эгидой организации, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

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