"Манчестер Сити" разгромил "Ювентус" в матче Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты английского "Манчестер Сити" одержали крупную победу над итальянским "Ювентусом" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках последнего третьего тура группы G. Матч на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо (штат Флорида, США) завершился со счетом 5:2 в пользу манчестерцев.

В составе победителей по мячу забили бельгийский вингер Жереми Доку (9 минута), норвежский нападающий Эрлинг Холанд (52), английский полузащитник Фил Фоден (69) и бразильский хавбек Савио (76). У "Ювентуса" голами отметились нидерландский полузащитник Тен Копмейнерс (11) и сербский форвард Душан Влахович (84), а свои ворота поразил французский защитник Пьер Калюлю (26).

В параллельном матче на стадионе "Ауди Филд" в Вашингтоне "Аль-Айн" из ОАЭ обыграл марокканский "Видад" со счетом 2:1. В составе победителей отличились тоголезский форвард Коджо Лаба (45+1), реализовавший пенальти, и парагвайский хавбек Каку (50). Автором единственного гола команды из Касабланки стал южноафриканский нападающий Кассиус Майлула (4).

В итоге "Манчестер Сити" с максимальными девятью очками выиграл группу. В плей-офф английская команда стартует матчем с клубом, который займет второе место в квартете Н.

"Ювентус" набрал шесть баллов и также вышел в 1/8 финала. Туринцы начнут плей-офф встречей с победителем группы Н.

"Аль-Айн" с тремя баллами финишировал на третьей позиции. "Видад" без набранных очков замкнул таблицу. Команды из ОАЭ и Марокко завершили выступление на турнире.

Напомним, в чемпионате мира впервые участвуют 32 клуба. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы.

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