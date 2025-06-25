"Бенфика" обыграла "Баварию" и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира

Футболисты португальской "Бенфики" одержали победу над немецкой "Баварией" в матче Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы С. Матч на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч забил норвежский полузащитник Андреас Шельдеруп, который на 13-й минуте в одно касание нанес точный удар из пределов штрафной площади. Голевой передачей отметился аргентинский хавбек Джанлука Престианни.

Победа позволила "Бенфике" набрать семь очков и выиграть группу. Лиссабонцы с первого места вышли в плей-офф. "Бавария" с шестью баллами финишировала на второй позиции и также выступит в 1/8 финала. Не смогли попасть в плей-офф из этой группы аргентинский "Бока Хуниорс" и новозеландский "Окленд Сити".

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Уже известно, что соперником "Баварии" по 1/8 финала станет бразильский "Фламенго". "Бенфика" же на этой стадии сыграет с английским "Челси" или тунисским "Эсперансом".

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