Разгромом со счетом 6:0 завершился матч "Манчестер Сити" на Клубном чемпионате мира

Футболисты английского "Манчестер Сити" одержали крупную победу над "Аль-Айном" из ОАЭ в матче Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы G. Матч прошел на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" и завершился со счетом 6:0.

Дубль оформил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган (8 и 73 минуты). Еще по мячу забили аргентинский хавбек Клаудио Эчеверри (27), норвежские форварды Эрлинг Холанд (45+5, с пенальти) и Оскар Бобб (84), а также французский полузащитник Райан Шерки (89).

Защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов вышел на поле в стартовом составе, отыграл 61 минуту и не отметился результативными действиями.

Победа позволила английской команде набрать шесть очков и обеспечить себе выход в плей-офф. Столько же баллов у итальянского "Ювентуса". Манчестерцы и туринцы в третьем туре в очном матче оспорят первую позицию.

"Аль-Айн" без набранных очков замыкает таблицу вместе с марокканским "Видадом". Обе эти команды лишились шансов на попадание в плей-офф.

В другом матче дня австрийский "Ред Булл Зальцбург" и саудовский "Аль-Хиляль" встретились в рамках второго тура группы Н. Игра завершилась безголевой ничьей.

Данный результат позволил команде из Эр-Рияда набрать два очка, она занимает третье место в таблице. "Ред Булл Зальцбург" с четырьмя баллами идет вторым, уступая по дополнительным показателям испанскому "Реалу" (Мадрид).

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