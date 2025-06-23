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    Спорт

      Разгромом со счетом 6:0 завершился матч "Манчестер Сити" на Клубном чемпионате мира

      Опубликовано:

      Норвежский футболист Эрлинг Холанд
      Эрлинг Холанд. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

      Футболисты английского "Манчестер Сити" одержали крупную победу над "Аль-Айном" из ОАЭ в матче Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках второго тура группы G. Матч прошел на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" и завершился со счетом 6:0.

      Дубль оформил немецкий полузащитник Илкай Гюндоган (8 и 73 минуты). Еще по мячу забили аргентинский хавбек Клаудио Эчеверри (27), норвежские форварды Эрлинг Холанд (45+5, с пенальти) и Оскар Бобб (84), а также французский полузащитник Райан Шерки (89).

      Защитник сборной Узбекистана и "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов вышел на поле в стартовом составе, отыграл 61 минуту и не отметился результативными действиями.

      Победа позволила английской команде набрать шесть очков и обеспечить себе выход в плей-офф. Столько же баллов у итальянского "Ювентуса". Манчестерцы и туринцы в третьем туре в очном матче оспорят первую позицию.

      "Аль-Айн" без набранных очков замыкает таблицу вместе с марокканским "Видадом". Обе эти команды лишились шансов на попадание в плей-офф.

      В другом матче дня австрийский "Ред Булл Зальцбург" и саудовский "Аль-Хиляль" встретились в рамках второго тура группы Н. Игра завершилась безголевой ничьей.

      Данный результат позволил команде из Эр-Рияда набрать два очка, она занимает третье место в таблице. "Ред Булл Зальцбург" с четырьмя баллами идет вторым, уступая по дополнительным показателям испанскому "Реалу" (Мадрид).

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