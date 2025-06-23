"Ювентус" оформил второй разгром на Клубном чемпионате мира по футболу
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Футболисты итальянского "Ювентуса" одержали крупную победу над марокканским "Видадом" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура группы G. Матч на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счетом 4:1.
У туринцев дубль оформил турецкий вингер Кенан Йылдыз (16 и 69 минуты), еще один мяч с пенальти забил сербский форвард Душан Влахович (90+4). В составе "Видада" голом отметился южноафриканский полузащитник Тембинкоси Лорч (25), а свои ворота поразил марокканский защитник Абдельмунаим Бутуй (6).
"Ювентус" одержал вторую подряд разгромную победу и с максимальными шестью очками возглавил группу. "Видад" без набранных баллов идет на третьей позиции. Также в этой группе выступают английский "Манчестер Сити" и "Аль-Айн" из ОАЭ, которые позднее проведут очный матч второго тура.
В плей-офф из каждого квартета выйдут по две сильнейшие команды. Всего в чемпионате мира впервые участвуют 32 клуба.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258241-yuventus-oformil-vtoroy-razgrom-na-klubnom-chempionate-mira-po-futbolu/
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