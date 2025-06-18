"Манчестер Сити" выиграл первый матч на Клубном чемпионате мира 2025 года

Футболисты английского "Манчестер Сити" обыграли марокканский "Видад" из Касабланки в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы G. Матч на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился со счетом 2:0.

Быстрым голом в составе "Манчестер Сити" отличился английский полузащитник Фил Фоден (2 минута). В концовке первого тайма окончательный счет с его передачи установил бельгийский форвард Жереми Доку (42). Лучшим игроком встречи был признан Фоден.

"Горожане" заканчивали матч в меньшинстве. Прямую красную карточку получил английский защитник Рико Льюис (88).

Победа позволила "Манчестер Сити" набрать три очка и возглавить группу. "Видад" без баллов в активе замыкает таблицу. Также в группе G выступают итальянский "Ювентус" и "Аль-Айн" из ОАЭ, которые позднее проведут очный матч первого тура.

Напомним, Клубный чемпионат мира проходит в США и продлится до 13 июля включительно. В турнире впервые принимают участие 32 команды. В плей-офф выйдут по два сильнейших клуба из каждой группы.

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