Сборная Северной Македонии по футболу сотворила сенсацию перед матчем с Казахстаном

Мужская сборная Северной Македонии по футболу отобрала очки у Бельгии в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы J. Матч на стадионе "Тоше Проески" в Скопье завершился вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу защитника Максима де Кейпера (29 минута). Хозяева поля отыгрались в концовке. Счет сравнял защитник Эзган Алиоски (87), который эффектным ударом замкнул передачу форварда Дарко Чурлинова.

В параллельном матче этой группы сборная Уэльса на своем поле разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0 благодаря голам защитника Джо Родона (41), хавбека Гарри Уилсона (66) и нападающего Киффера Мура (69).

Таким образом, после трех туров валлийцы лидируют в группе с семью очками. Македонцы идут следом с пятью баллами. Сборная Казахстана пропускала третий тур и с тремя очками после двух матчей занимает третью позицию. Бельгийцы только начали выступление в квалификации и с одним баллом идут четвертыми. Сборная Лихтенштейна замыкает таблицу без набранных очков.

Добавим, что в четвертом туре казахстанцы примут на своем поле Северную Македонию. Матч на "Астана Арене" начнется 9 июня в 19:00.

Прямую путевку на чемпионат мира 2026 года получит только победитель группы. Обладатель второй позиции сыграет в стыковых матчах.

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