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    Спорт

      Сборная Испании обыграла Францию в матче с девятью голами и вышла в финал Лиги наций

      Опубликовано:

      Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль
      Ламин Ямаль: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

      Мужская сборная Испании по футболу одержала победу над Францией и стала вторым финалистом Лиги наций УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

      Матч прошел на "Штутгарт Арене" в Германии и завершился со счетом 5:4 в пользу действующих чемпионов Европы.

      В составе сборной Испании по мячу забили Нико Уильямс (23 минута), Микель Мерино (26) и Педри (55), а дубль оформил Ламин Ямаль (54, 67), который в первом случае отличился с пенальти.

      У французов одиннадцатиметровый удар реализовал Килиан Мбаппе (59), а с игры голами отметились Райан Шерки (79) и Рандаль Коло Муани (90+3). Свои ворота поразил испанец Дани Вивиан (84).

      Таким образом, сборная Испании в третий раз подряд вышла в финал Лиги наций. В решающем матче, который запланирован на 8 июня, она встретится с Португалией. Бронзу в тот же день оспорят немцы и французы.

      Добавим, что испанцы — действующие победители Лиги наций. Позапрошлый розыгрыш они завершили с серебряными медалями.

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