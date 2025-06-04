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Главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал о проблемах перед матчем отбора на ЧМ-2026

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Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
Али Алиев. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев прокомментировал состояние игроков перед предстоящими матчами с Беларусью и Северной Македонией, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице прошла пресс-конференция национальной сборной Казахстана по футболу в преддверии товарищеского матча с Беларусью .

“Рассматриваем Беларусь как соперника идентичного Северной Македонии. В формате три центральных защитника. Это хороший спарринг. Знакомые лица и знакомый стиль игр у этой команды. У нас есть небольшие кадровые потери. Они связаны по семейным обстоятельствам. У Романа Асранкулова в семье случилось горе. Он сегодня утром отпросился и покинул стан сборной. Микротравмы у Алибека Касыма и Абата Аймбетова. Мы должны выходить теми кадрами, которые у нас есть”, - заявил рулевой сборной.

Также сборной в предстоящих матчах не помогут Айбар Жаксылыков, Серикжан Мужиков и Бахтиер Зайнутдинов по причине травм.

В окончательную заявку команды также не попал игрок датского "Силькеборга". Али Алиев отметил, что заранее обсудил с футболистом этот момент.

“Рамазан Оразов сам понимает прекрасно из-за отсутствия игровой практики не попал в окончательный список. Он сам это понимает и признался, что это, может быть, правильное решение. Он сейчас будет принимать решение, где у него будет больше игровой практики. Такие игроки как Рамазан нам нужны. Осталось ему только сменить клуб или начать играть в клубе активно”, - подытожил специалист.

Уже сегодня команда отправится в Минск, где завтра сыграет с белорусами. А 9 июня на своем поле подопечные Али Алиева примут сборную Северной Македонии на своем поле в рамках отбора на чемпионат мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2252127-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-rasskazal-o-problemah-pered-matchem-otbora-na-chm-2026/