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Финал Лиги чемпионов 2024/25: где смотреть матч "ПСЖ" — "Интер"

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Трофей Лиги чемпионов УЕФА
Трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Claudio Lavenia - UEFA via Getty Images

В ночь с 31 мая на 1 июня по казахстанскому времени пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. NUR.KZ рассказывает главное о предстоящем матче.

Во сколько начнется матч?

Финал Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и итальянским "Миланом" примет стадион "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в полночь с субботы на воскресенье по казахстанскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с румыном Иштваном Ковачем.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию финала ЛЧ проведет не только тематический "Qazsport", но и телеканал "Qazaqstan". Эфиры будут доступны как на телевидении, так и на сайтах. На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Кто играет в финале?

Как и сказано выше, трофей Лиги чемпионов оспорят парижский "ПСЖ" и миланский "Интер". Эти команды впервые встретятся в финале главного еврокубка.

Итальянский клуб уже выигрывал Лигу чемпионов трижды — в 1964, 1965 и 2010 годах. Еще столько же раз "Интер" уступал в финалах, в том числе в 2023-м.

"ПСЖ" ранее лишь однажды доходил до решающего матча ЛЧ. В 2020 году французская команда проиграла в финале немецкой "Баварии".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2250915-final-ligi-chempionov-2024-25-gde-smotret-match-pszh-inter/