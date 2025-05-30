Двумя удалениями и ничьей завершился матч "Жениса" против "Ордабасы" в КПЛ

Столичный футбольный клуб "Женис" сыграл вничью на своем поле с шымкентским "Ордабасы" в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Астана арене" и завершилась результативной ничьей - 2:2.

Первыми счет открыли футболисты "Жениса" уже на третьей минуте встречи. Казахстанский нападающий столичного клуба Нурбол Ануарбеков поразил ворота шымкентцев.

На 38-й минуте форвард Аслан Адиль удвоил преимущество астанинского коллектива.

"Ордабасы" смогли отыграть один мяч на 71-й минуте встречи. Защитник сборной Казахстана и шымкентского клуба Сергей Малый стал автором первого гола своей команды в этом матче. Затем Зикрилло Султаниязов на 90-й игровой минуте сравнял счет.

В середине второго тайма футболисты обеих команд получили красные карточки. Сначала защитник "Ордабасы" Улар Жаксыбаев покинул поле, затем игрок "Жениса" Саги Совет был удален.

После 11-го тура шымкентцы набрали 15 очков и на данный момент располагаются на седьмом месте турнирной таблицы. "Женис" с семью очками занимает 12-ю строчку в КПЛ.

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