Казахстанский футболист Оразов не сыграл в последнем туре чемпионата Дании

Футболисты "Силькеборга", за который выступает казахстанец Рамазан Оразов, поражением завершили основную часть чемпионата Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном туре плей-офф за право остаться в высшем дивизионе команда приняла "Виборг".

Гости одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам французского форварда Йониса Ньоха (23 минута) и датского нападающего Исака Йенсена (30), который реализовал пенальти. Единственный мяч в составе хозяев поля забил датский полузащитник Фредрик Карлсен (19).

Оразов попал в заявку, но провел весь матч на скамейке запасных. Полузащитник сборной Казахстана последний раз выходил на поле 11 мая.

Несмотря на поражение, "Силькеборг" с 49 очками выиграл плей-офф, в котором участвовали шесть слабейших команд по итогам регулярного чемпионата.

Клубу, за который выступает Оразов, 29 мая предстоит сыграть в финале Кубка Дании с "Копенгагеном". При победе "Силькеборг" квалифицируется в Лигу Европы на следующий сезон, при поражении — проведет стыковой матч за путевку в Лигу конференций.

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