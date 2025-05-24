"Зенит" с Нуралы Алипом впервые за семь лет не смог стать чемпионом России по футболу

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, не смогли в седьмой раз подряд выиграть чемпионат России, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу параллельно прошли все восемь матчей заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги.

"Зенит" на своем поле разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 благодаря дублю Андрея Мостового (25, 45+6 минуты), который реализовал два пенальти, а также голу Педро (59).

Алип провел всю встречу на скамейке запасных. Другой футболист сборной Казахстана, форвард Максим Самородов, отыграл первый тайм за "Ахмат", после чего был заменен.

Петербуржцы набрали 66 очков, но остались на второй позиции, так как "Краснодар" также одержал крупную домашнюю победу — 3:0 над московским "Динамо". В итоге именно краснодарцы с 67 баллами финишировали на высшей строчке и впервые в истории стали чемпионами России по футболу.

"Зенит" же не смог взять золото впервые с сезона 2017/18. Тройку призеров в завершившемся розыгрыше замкнул московский ЦСКА.

Что касается Алипа, то в его активе теперь три золота и серебро РПЛ. Напомним, защитник сборной Казахстана выступает за "Зенит" с февраля 2022 года.

"Ахмат" же с 25 очками занял 14-е место. Команда Самородова, за которую он проводит дебютный сезон, оспорит в стыковых матчах с новороссийским "Черноморцем" право выступить в следующем розыгрыше РПЛ.

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