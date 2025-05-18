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"Ордабасы" не прибыл на матч КПЛ против "Тобола": игру перенесли

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Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: Iancu Cojocar / 500px / Getty Images

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" не смог прилететь на матч против костанайского "Тобола" в рамках чемпионата Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Сегодня, 18 мая, должен был состояться матч девятого тура между "Тоболом" и "Ордабасы". Как сообщает шымкентский клуб на своей странице в Instagram, из-за погодных условий команда не смогла вылететь из Туркестана и прибыть на матч.

В настоящее время футболисты возвращаются в Шымкент и рассматривают другие способы вылететь в Костанай.

В то же время "Тобол" выразил свою позицию по случившейся ситуации. Клуб заявляет, что был проинформирован о том, что соперник не сможет прибыть на матч за пять часов.

"Мы готовы были рассмотреть возможность переноса игры на один день позже – на 19 мая. Это позволило бы ФК "Ордабасы" своевременно прибыть в Костанай и рассмотреть альтернативные варианты транспорта. Со своей стороны, ФК "Тобол" оказывал содействие и помощь в решении этой ситуации, чтобы облегчить логистику для соперников.
Мы не считаем обстоятельства, связанные с поздним прибытием ФК "Ордабасы" в Костанай, форс-мажорными. Клуб-соперник имел возможность заранее предусмотреть логистику и избежать подобных ситуаций", - гласит заявление костанайцев.

С официальным заявлением о переносе матча выступила Казахстанская федерация футбола. В организации отметили, что заранее получили все подтверждающие документы от "Ордабасы" о том, что команда не сможет прибыть в Костанай.

В КФФ также призвали ФК "Тобол" с пониманием отнестись к форс-мажорной ситуации со стороны соперника.

"Дирекция профессиональных лиг исходит из принципа равного отношения ко всем участникам чемпионата. Календарь соревнований формируется по единым правилам, и все клубы находятся в одинаковых условиях. Подобные форс-мажорные ситуации уже происходили ранее, в том числе с самим ФК "Тобол". В 2016 году клуб не смог вылететь на матч в Атырау из-за погодных условий, рейсы были отменены два дня подряд, и матч был перенесён", - отмечают в федерации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2246193-ordabasy-ne-pribyl-na-match-kpl-protiv-tobola-igra-byla-perenesena/