Впервые в истории: футболисты "Кристал Пэлас" победили "Манчестер Сити" и выиграли Кубок Англии

Лондонский "Кристал Пэлас" одержал победу над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии по футболу сезона 2024/25 и впервые стал обладателем этого трофея, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел на столичном "Уэмбли" — крупнейшем стадионе Великобритании.

"Кристал Пэлас" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу английского полузащитника Эберечи Эзе, который в одно касание замкнул передачу колумбийского защитника Даниэля Муньоса на 16-й минуте. Во втором тайме был отменен забитый мяч самого Муньоса, так как с помощью специальной системы зафиксировали офсайд.

На 36-й минуте "Манчестер Сити" мог отыграться благодаря пенальти, но английский вратарь лондонцев Дин Хендерсон отразил удар египетского хавбека Омара Мармуша.

В итоге "Кристал Пэлас" впервые выиграл Кубок Англии по футболу. Ранее команда дважды выступала в финалах, но терпела поражения. Это самый статусный трофей в истории клуба, который в сентябре будет праздновать 120-летний юбилей.

Таким образом, в начале следующего сезона лондонцы оспорят Суперкубок Англии с "Ливерпулем", который стал чемпионом премьер-лиги. Кроме того, "Кристал Пэлас" квалифицировался в Лигу Европы УЕФА.

В активе "Манчестер Сити" осталось семь титулов в Кубке Англии. Нынешний сезон команда завершила с одним трофеем — прошлом августе она выиграли Суперкубок Англии.

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