"Кайрат" обыграл "Женис" и продолжает удерживать лидерство в КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на выезде обыграл астанинский "Женис" в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Перенесенный матч 20-го тура прошел в столице на "Астана арене" и завершился победой алматинцев со счетом 2:1.

Первый гол был забит на 26-й минуте встречи. Судья засчитал игру рукой у кипрского защитника "Жениса" Константиноса Венизуле. Был назначен пенальти, который реализовал грузинской полузащитник "Кайрата" Георгий Зария.

Через десять минут Валерий Громыко упрочил преимущество алматинцев.

Столичные футболисты смогли сократить отставание на 77- минуте второго тайма. Испанец Мика поразил ворота вратаря оппонентов Александра Заруцкого с 11-метрового.

Победа позволила "Кайрату" набрать 23 очка и оторваться от ближайшего преследователя "Астаны" на пять баллов.

"Женис" с пятью очками расположился на 10-й строчке Казахстанской премьер-лиги.

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