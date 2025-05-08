"Челси" и "Бетис" стали финалистами Лиги конференций

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени определились оба финалиста Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Английский "Челси" на домашнем поле одержал победу над шведским "Юргорденом" со счетом 1:0 благодаря голу Кирмана Дьюсбери-Холла (38 минута).

В первой полуфинальной встрече лондонцы также обыграли команду из Стокгольма (4:1). Таким образом, "Челси" оказался сильнее по общей сумме (5:1) и вышел в финал.

Соперником лондонцев по решающему матчу станет "Бетис". Испанская команда выиграла первую встречу с итальянской "Фиорентиной" со счетом 2:1. Основное время ответного матча во Флоренции завершилось с аналогичным результатом в пользу хозяев, у которых дубль оформил Робин Госенс (34, 42).

В составе "Бетиса" отличился Антони (30), а в дополнительное время за гостей забил Эз Абде (97). Таким образом, ничья позволила испанской команде выиграть со счетом 4:3 по общей сумме.

Финал Лиги конференций запланирован на 28 мая. Его примет "Тарчиньски Арена" в польском Вроцлаве.

Розыгрыш Лиги конференций проводится в четвертый раз. Ранее победителями третьего по значимости еврокубка становились итальянская "Рома", английский "Вест Хэм" и греческий "Олимпиакос".

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