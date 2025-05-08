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Английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в финале Лиги Европы

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Английский футболист Мэйсон Маунт
Мэйсон Маунт. Фото: Carl Recine/UEFA via Getty Images

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени определились оба участника финала Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Английский "Манчестер Юнайтед" на домашнем поле одержал крупную волевую победу над испанским "Атлетиком" из Бильбао со счетом 4:1. У гостей отличился Микель Хаурехисар (31 минута), у хозяев дубль оформил Мэйсон Маунт (72, 90+1), по мячу забили Каземиро (80) и Расмус Хойлунд (85).

В первой очной встрече "Манчестер Юнайтед" также разгромил соперника (3:0), поэтому оказался сильнее по общей сумме со счетом 7:1 и вышел в финал.

В параллельном матче английский "Тоттенхэм" на выезде обыграл норвежский "Буде-Глимт" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Доминик Соланке (63) и Педро Порро (69). По сумме двух встреч лондонцы также оказались сильнее (5:1) и уверенно вышли в финал.

Решающий матч Лиги Европы УЕФА запланирован на 21 мая. Его примет стадион "Сан-Мамес" в Бильбао.

Ранее "Манчестер Юнайтед" выигрывал Лигу Европы в 2017 году. "Тоттенхэм" становился чемпионом в 1972-м и 1984-м, когда турнир назывался Кубком УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243298-angliyskie-tottenhem-i-manchester-yunayted-sygrayut-v-finale-ligi-evropy/