Отмененный гол и удаление: "Туран" и "Жетысу" поделили очки в матче КПЛ

Футболисты туркестанского "Турана" и талдыкорганского "Жетысу" не выявили победителя в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура на "Туркестан Арене" и не забили ни одного мяча, оформив ничью со счетом 0:0.

При этом на 45-й минуте белорусский полузащитник хозяев поля Руслан Юденков поразил ворота соперника, однако с помощью системы VAR судьи зафиксировали офсайд и отменили гол.

Гости завершали матч в меньшинстве из-за удаления казахстанского полузащитника Диаса Орынбасара, который получил прямую красную карточку на 59-й минуте.

Ничья позволила "Турану" набрать восемь очков и подняться на седьмую позицию. Столько же баллов в активе петропавловского "Кызылжара" и кокшетауского "Окжетпеса", которые проведут свои матчи седьмого тура в воскресенье.

"Жетысу" по-прежнему не имеет побед в нынешнем сезоне КПЛ. С четырьмя очками талдыкорганцы поднялись на 11-е место, но могут опуститься ниже по итогам всех матчей тура.

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