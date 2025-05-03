Дубль 16-летнего Сатпаева помог "Кайрату" разгромить "Улытау" в матче КПЛ

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали крупную выездную победу над жезказганским "Улытау" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках седьмого тура. Матч на стадионе "Металлург" завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дубль оформил 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев (30 и 68 минуты). Также он заработал пенальти, который реализовал грузинский полузащитник Гиорги Зария (63). Еще один мяч забил белорусский защитник и капитан "Кайрата" Александр Мартынович (48). Тремя голевыми передачами отметился португальский хавбек Жоржиньо. Единственный мяч хозяев поля забил казахстанский полузащитник Максим Чалкин (79).

Отметим, что дубль позволил Сатпаеву догнать хорватского полузащитника "Астаны" Марина Томасова в рейтинге лучших бомбардиров сезона. У обоих лидеров теперь по шесть голов в КПЛ.

"Кайрат" благодаря победе набрал 20 очков в восьми матчах и остался на первом месте в таблице. Догнать алматинцев может "Астана", которая имеет 17 баллов и в воскресенье также проведет свою восьмую встречу в чемпионате.

"Улытау" потерпел четвертое подряд поражение в КПЛ. Команда не одержала ни одной победы и набрала два очка благодаря ничьим. Жезказганцы занимают последнюю 14-ю позицию в таблице, то есть находятся в зоне вылета.

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