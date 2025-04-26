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"Астана" обыграла "Атырау" и догнала "Кайрат" в турнирной таблице КПЛ

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Нигерийский футболист Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" на домашнем поле одержали победу над "Атырау" в матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "Астана Арене". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей дубль оформил нигерийский форвард Джеффри Чинеду (2, 46 минуты), которому в эпизоде с первым голом ассистировал гвинейский нападающий Усман Камара.

Единственный мяч гостевой команды забил казахстанский защитник Мирам Сапанов. Голевую передачу в этом эпизоде отдал казахстанский полузащитник Роман Чирков.

Победа позволила "Астане" набрать 14 очков и догнать "Кайрат" в турнирной таблице. У алматинцев есть в запасе матч шестого тура, при этом он для них будет седьмым в нынешнем чемпионате.

"Атырау" с тремя очками остается на 13-й позиции, опережая только жезказганский "Улытау". Команда после победы в первом туре потерпела шесть подряд поражений в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239704-astana-obygrala-atyrau-i-dognala-kayrat-v-turnirnoy-tablice-kpl/