Скандал в Ла Лиге: "Реал" планирует бойкотировать финал Кубка Испании, пишут СМИ

Испанская телепередача El Chiringuito заявила, что мадридский "Реал" может бойкотировать финал Кубка Испании по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как отмечает издание, El Chiringuito de Jugones (Пляжный бар игроков) — одна из самым популярных испанских футбольных программ на телеканалах Mega и LaSexta, в которой обсуждаются текущие дела главных команд Ла Лиги.

Аккаунт программы в соцсети заявил о возможном бойкоте финала чемпионата страны со стороны королевского клуба.

"Юристы "Реала" готовят заявление, в котором клуб потребует извинений от судей. "Реал" может уехать домой, не сыграв в финальном матче", — говорится в сообщении.

Ранее клубное телевидение "Реала" опубликовало видео, в котором раскритиковало назначение на финал главного судьи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа, указав на ряд его ошибок в пользу соперников мадридского клуба.

На пресс-конференции перед финалом Бенгоэчеа после вопрос о критике расплакался, заявив, что ему тяжело, когда сын приходит домой в слезах после того, как в школе его отца называют "вором".

После этого, как сообщали СМИ, "Реал" потребовал от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранить Бенгоэчеа от предстоящего матча. Но в RFEF ему отказали.

В ответ клуб решил не присутствовать ни на одном мероприятии RFEF, предшествующем финалу, отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию тренеров, а глава мадридского клуба Флорентино Перес не будет присутствовать на официальном ужине президентов команд.

Напомним, финал Кубка Испании пройдет 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

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