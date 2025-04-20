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"Кайрат" потерял очки в матче против "Кайсара" в чемпионате Казахстана по футболу

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Футбольный клуб "Кайрат"
Футбольный клуб "Кайрат". Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на выезде сыграл вничью с кызылординским "Кайсаром" в рамках пятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась нулевой ничьей - 0:0.

За время матча алматинцы полностью владели преимуществом и нанесли по воротам соперников 13 ударов в створ. Несмотря на это, ни одна команда не смогла отметиться забитым голом.

Таким образом, коллективы забрали в свой актив по одному баллу. "Кайрат" с 14-ю очками продолжает удерживать лидерство в таблице КПЛ. "Кайсар" же с тремя баллами находится на 12-й строчке.

В шестом туре алматинцы примут на своем поле костанайский "Тобол", кызылординцы сыграют на выезде с петропавловским "Кызылжаром".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237478-kayrat-poteryal-ochki-v-matche-protiv-kaysara-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/