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Самородов отметился голевой передачей, но "Ахмат" проиграл "Краснодару"

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, проиграли "Краснодару" в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 25-го тура. Матч на стадионе "Краснодар" завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей по мячу забили Джон Кордоба (40 минута), Эдуард Сперцян (78, с пенальти) и Кевин Ленини (80).

Автором единственного гола гостей стал Георгий Мелкадзе (52). Он в одно касание замкнул прострел от Самородова, который отметился результативной передачей.

Таким образом, "Ахмат" впервые с ноября проиграл в РПЛ. С 23 очками грозненцы остаются на 13-й позиции, то есть в зоне стыковых матчей за право выступить в премьер-лиге в следующем сезоне.

"Краснодар" же с 55 очками лидирует в таблице. Их ближайшими преследователями являются московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит", имеющие по 50 баллов. При этом у петербуржцев, в составе которых выступает казахстанец Нуралы Алип, есть матч в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237364-samorodov-otmetilsya-golevoy-peredachey-no-ahmat-proigral-krasnodaru/