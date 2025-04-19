"Ордабасы" одержал первую победу в сезоне чемпионата Казахстана по футболу

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле обыграл талдыкорганский "Жетысу" в матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этом матче стал бразильский нападающий "Ордабасы" Эвертон, который поразил ворота талдыкорганцев в добавленное к первому тайму время.

В конце встречи главный тренер "Жетысу" Самат Смаков получил от судей красную карточку и покинул поле.

Победа над талдыкорганской командой стала для шымкентцев первой в текущем сезоне, в их активе также две ничьи и столько же поражений. Они смогли набрать пять очков и подняться со дна таблицы на девятое место. "Жетысу" имея три балла, сместились на 11-ю строчку.

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