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"Ордабасы" одержал первую победу в сезоне чемпионата Казахстана по футболу

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Футбольный клуб "Ордабасы"
Футбольный клуб "Ордабасы". Фото: пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле обыграл талдыкорганский "Жетысу" в матче пятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этом матче стал бразильский нападающий "Ордабасы" Эвертон, который поразил ворота талдыкорганцев в добавленное к первому тайму время.

В конце встречи главный тренер "Жетысу" Самат Смаков получил от судей красную карточку и покинул поле.

Победа над талдыкорганской командой стала для шымкентцев первой в текущем сезоне, в их активе также две ничьи и столько же поражений. Они смогли набрать пять очков и подняться со дна таблицы на девятое место. "Жетысу" имея три балла, сместились на 11-ю строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237331-ordabasy-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-sezone-chempionata-kazahstana-po-futbolu/