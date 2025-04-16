"Кайрат" разгромил "Атырау" и возглавил таблицу чемпионата Казахстана по футболу

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал разгромную победу над "Атырау" в матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Перенесенный матч проходил на Центральном стадионе в Алматы и завершился победой хозяев поля со счетом 4:0.

Первый мяч был забит на 49-й секунде 16-летним форвардом сборной Казахстана Дастаном Сатпаевым. Гол стал самым быстрым в КПЛ в 2025 году.

Спустя почти пять минут защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов увеличил преимущество алматинцев.

После перерыва доминирующая игра от подопечных Рафаэля Уразбахтина продолжилась. "Кайрат" забил еще дважды, отличились белорусский защитник Александр Мартынович и португальский хавбек Жоржиньо.

После победы действующий чемпион Казахстана набрал 13 очков и стал единоличным лидером премьер-лиги. "Атырау" же с тремя баллами расположился на 10-м месте.

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