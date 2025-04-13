"Зенит" без Алипа разгромил "Краснодар" и вышел на второе место в РПЛ

Футболисты санкт-петербургского "Зенит", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, обыграли "Краснодар" в матче чемпионата России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 24-го тура на "Газпром Арене". Хозяева поля одержали крупную волевую победу со счетом 4:1.

Забитыми мячами у "Зенита" отметились Андрей Мостовой (29 минута), Лусиано Гонду (38), Максим Глушенков (80) и Луис Энрике (90+1). Автором единственного гола гостей стал Никита Кривцов (16).

Алип попал в заявку, но провел всю встречу на скамейке запасных. Впервые за месяц защитник сборной Казахстана не вышел на поле в матче "Зенита".

Победа позволила петербургской команде набрать 50 очков, подняться на второе место в таблице и приблизиться к "Краснодару", который продолжает лидировать с 52 баллами.

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